La decisión de la reina, al final del tercer episodio, no va a ser lineal. Habrá varios obstáculos, dudas y protocolos que afrontar. ¿Cuánto es verdad o impostación en la nueva temporada de The Crown? ¿Dudó, Isabel II, acerca de su rol real y protocolar frente al desastre en la localidad galesa de Aberfan, en 1966? Una montaña de carbón hecha lodo por las lluvias cayó en aluvión sobre las casas y una escuela: murieron 116 niños y 26 adultos. El gesto sombrío de Olivia Colman, en la piel de la reina, y sus pensamientos sobre cómo actuar para no alejar a la realeza del pueblo y sus sufrimientos, tensarán los hilos en esta ficción magistral.