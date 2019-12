BoJack Horseman es también un producto pensado para los abúlicos que recaen en un servicio de streaming pago luego de que la televisión por cable les resulte un zapping eterno. Un producto que entiende la época, que la cuestiona, que se sumerge en el consumismo, en su sinsentido y mira al abismo sin taparse los ojos. Un producto que no falla, porque no se propone brillar, ni encantar, ni entusiasmar: BoJack Horseman —el personaje es un actor que triunfó en los años 90 con una comedia al mejor estilo Two and a Half Men y que, desde que terminó, no ha podido reconstruir su carrera— es simplemente un poco de jabón para tirarse por el túnel angosto camino a la nada. En su interior, casi como leitmotiv, batallan a muerte la depresión y la felicidad. La serie es eso. Te fascina y te destruye.