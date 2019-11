-No tengo acceso a muchas de las novelas gráficas que seguramente aplaudiría si pudiera leerlas, ya que no vivo cerca de ningún local de historietas (o incluso grandes cadenas de librerías), y no puedo comprar tantos libros de todas formas. Principalmente veo los trabajos de amigos y colegas cuando les piden a sus editores que me envíen copias de sus nuevos libros al ser publicados. Algunas de las novelas gráficas en esa categoría que en especial me entusiasmaron son los dos trabajos de Alison Bechdel, Fun Home y Are You My Mother?; Class Photo de Robert Triptow; Stitches de David Small; My Friend Dahmer de Derf Backderf; y La Pérdida de Jessica Abel. Y estoy seguro que se me ocurrirían otros si tuviera más tiempo para pensar.