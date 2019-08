Un poco menos de tres años más joven que Batman (él nació el 15 de junio de 1947), la historia de Neal Adams con el mundo de los comics se remonta a 1959, cuando recién graduado trató de conseguir trabajo en el mundo de superhéroes de DC Comics dibujando unas páginas de The Fly (La Mosca). Así fue como obtuvo el primer cheque de 32 dólares por la página que dibujó en la revista de humor de Archie (el primer número de Archie se llegó a vender en un remate por 167.300 dólares). Luego, por un tiempo, se dedicó a dibujar tiras de historietas en diarios, como la famosa del Dr. Ben Casey que también cobró vida en una serie de TV. En el camino se negó a dibujar la historia de la Guerra de Vietnam a la que él siempre se opuso, pero no tuvo problemas en volver a DC Comics para dibujar otro estilo de guerras… entre superhéroes, debutando en la edición 182 de Our Army At War (Nuestra Armada en la Guerra, en julio de 1967). Para cuando aceptó dibujar las portadas de la revista del superhéroe Deadman, lo llamaron para rediseñar los personajes de Teen Titans, donde incluso estuvieron a punto de aparecer los primeros superhéroes afroamericanos que fueron rechazados por el editor.