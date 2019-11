- No tenía culpabilidad alguna y eso me llevó a tener problemas con algunas personas porque hubo gente muy cercana a la que no quise ver más y por supuesto, estas personas no entendían por qué, porque a veces eran amigas de la infancia pero en ese momento me parecía desde mi cama que no sólo no me podían ayudar sino que desde su afecto, me podían molestar y yo no quería ser molestado, yo quería paz. En este contexto, hay gente que te da paz y gente que no te la da. Yo no juzgo la gente que no te da paz y tampoco les reprocho nada pero lo que pasa es que en este momento, no quería sufrir. Escogí a aquellos que notaba que me hacían más fuerte.