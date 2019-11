Un insecto que no era nada y ahora es. Un libro que invita a observar. A mirar la poesía, que está ahí también, donde antes no había nada. Ante cada nuevo insecto, aparece ese principio donde no era nada y que ahora es… Que nos lleva también a pensar en todo antes y después. En ser y no ser. Me encanta esta propuesta de pensar la existencia.