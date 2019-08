-Cuando escribo lo que quiero es que me entiendan, tanto en periodismo como en literatura. Y acá me preocupaba que me entendieran pero que también se entretuvieran. En ningún momento quise escribir un libro con una investigación específica sobre la discapacidad y, si bien por algunos rasgos de Tincho, uno podría detectar de qué discapacidad se trata, no aparece ninguna palabra que le diera entidad a lo que le pasa. No quería parecer como especialista porque no lo soy. Me importaba la posibilidad de que en las aulas, los docentes y mediadores de lectura, pudieran tener un tema perturbador, como es la discapacidad en las familias, pero contado de manera no dramática.