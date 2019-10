There is an illusion about America, a myth about America to which we are clinging which has nothing to do with the lives we lead and I don’t believe that anybody in this country who has really thought about it or really almost anybody who has been brought up against it--and almost all of us have one way or another--this collision between one’s image of oneself and what one actually is always very painful and there are two things you can do about it, you can meet the collision head-on and try and become what you really are or you can retreat and try to remain what you thought you were, which is a fantasy, in which you will certainly perish. (Existe una ilusión sobre Estados Unidos, un mito sobre Estados Unidos al que nos aferramos que no tiene nada que ver con las vidas que llevamos y no creo que haya nadie en este país que lo haya pensado realmente o casi cualquiera que haya estado planteado en contra de él, y casi todos tenemos una u otra forma, esta colisión entre la imagen de uno mismo y lo que uno es en realidad siempre es muy dolorosa y hay dos cosas que puede hacer al respecto, puede enfrentar la colisión de frente e intenta convertirte en lo que realmente eres o puedes retirarte y tratar de seguir siendo lo que pensabas que eras, lo cual es una fantasía, en la que ciertamente perecerás)