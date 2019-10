También se pronunció en 2016 cuando aseguró que no sus historias ni carreras son similares: “Ella y yo somos muy diferentes. No nos compararía en absoluto. No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no solo ensayo para hacer un show”.