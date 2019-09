– Las nuevas tecnologías conllevan el riesgo de mercantilización no solo de la obra de arte sino también de la propia existencia humana. El mundo virtual es el nuevo "ágora" donde cada uno juega un rol llegándose a utilizar –consciente o inconscientemente- las estrategias del marketing para lograr un éxito inmediato. En el espacio de Internet no sólo se producen obras; también el ser humano "se produce" y se exhibe. Todo –incluyendo la intimidad, el dolor, el desconsuelo- tiene que exhibirse porque si no se exhibe no existe. Y así finalmente todo, en la sociedad de consumo, se vuelve integrable, hasta la intimidad del dolor extremo.