La realidad subsiguiente es que muchos de los artistas que viven en Egipto y en el mundo árabe en general terminan tomando parte en exhibiciones con títulos como Light from the Middle East [Luz de Oriente Medio] (Victoria and Albert Museum, 2012), o Taswir–Pictorial Mapping of Islam and Modernity [Taswir. Mapeo pictórico del islam y la Modernidad] (2009), una muestra que el artista y educador pionero Shady El Noshokaty expuso en Berlín en el Martin-Gropius-Bau, o Unveiled: New Art from the Middle East [Sin velo. El nuevo arte de Oriente Medio] (2009) en la Saatchi Gallery de Londres, que muchos autores (incluido yo mismo) hemos criticado extensamente por su categorización genérica. La polémica de este último puede derivarse fácilmente de su título, y del uso de imágenes tomadas de Ghost (2007), de Kader Attia, que incluía esculturas en aluminio de mujeres con velo arrodilladas. Esto se complicó con su alcance geográfico poco claro y su falta de interpretación o de materiales para un compromiso mayor. Esta forma de encuadre curatorial es un problema persistente, e incluso se puede ver dentro del así llamado Sur Global. Por ejemplo, una nueva muestra en el Mori Art Museum, en Japón, Arab Express [Expreso árabe] (2012), pretende llevar a Japón el nuevo arte y la nueva identidad del mundo árabe.