-Bueno, el primer tema es que los momentos de transición no están simplemente ahí afuera en el mundo. Frecuentemente nos encontramos en situaciones de indecisión, de "indecidibilidad": estamos atrapados entre marcos de referencia, no sabemos adónde ir, sabemos que estamos atrapados en un momento de cambio, pero no sabemos cómo se va a resolver. Sucede en nuestras vidas privadas también, y sucede en las vidas políticas. Entonces, el tema es que la transición existe, pero creo que no siempre es útil verla como un hecho material o histórico, porque si uno se pone a pensar, la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo creen estar en un momento de transición. Cuando uno no puede resolver un problema, o no puede entender está esperando que se resuelva de alguna manera, cree que está en un proceso de transición. Por lo tanto, en ese sentido, ¿podríamos decir que este período es más un momento de transición que el Renacimiento? No. ¿Podríamos decir que estamos en un momento de transición ahora que es más intenso que lo que pasó cuando el Muro de Berlín estaba cayendo o cuando se estaba separando la Unión Soviética? ¿O estamos más en un período de transición ahora que durante la partición de la India? Probablemente no. Pero la transición no es solamente un hecho histórico o material; a mi modo de ver es una estructura de análisis: es cómo uno construye, es un tema construido, no está ahí afuera solamente, es cómo uno construye una perspectiva sobre el tiempo y la historia y el cambio. Entonces me parece que, en un sentido, una transición es una forma de análisis, es artificial, es un artificio, como una obra de arte es un artificio, no es algo que esté ahí. Sin embargo, no está solo ahí en el mundo para que uno se golpee la cabeza contra eso, uno construye un momento de tiempo como base de una forma de análisis. Ahora bien, tengo que conceder que cuando hay muchas divergencias observables en nuestras experiencias de vida, ya sea en nuestras vidas personales o políticas, entonces el sentimiento, el afecto, la angustia emocional de la transición se siente de forma mucho más intensa. Entonces me parece que cuando vivimos momentos de descoyuntamiento, en los que no sabemos exactamente cómo ensamblar los distintos elementos que tenemos o cuando nosotros estamos atrapados en momentos de conflicto y contradicción que no se pueden transformar dialécticamente, sentimos en el tercer espacio una ambivalencia angustiosa. ¿Debo hacer esto o lo otro? ¿Amo u odio? ¿Sigo al líder o me opongo al líder? Tiene ventajas seguir al líder, ventajas económicas, ventajas políticas, pero moralmente siento que estoy del lado incorrecto. En estos momentos de ambivalencia hay mucha angustia y uno siente una sensación de transición muy fuerte. Ahora, según lo que acabo de decir, creo que en el momento actual de globalización enfrentamos muchos de los aspectos oscuros, de las sombras de la globalización que 15 o 20 años atrás la gente no esperaba.