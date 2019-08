Pero la cita y el periplo no terminaron allí. Los dos hombres vagabundearon hasta Palermo, donde a principios de siglo, y también a cuchillo, mataba un tal Muraña, que también conoció el homenaje del ciego:

"No sé por qué en las tardes me acompaña / este asesino que no he visto nunca / Que el tiempo, que los mármoles empaña / salve este firme nombre: Juan Muraña".