El prólogo de su libro sobre Gombrowicz fue escrito por Martín Kohan. "Lo impropio fue en Gombrowicz lo más propio: se esmeró en no encajar a lo largo de toda su vida", escribió el crítico literario. Ahí hay una clave: no querer encajar nunca. Por eso la mentira, por eso la ficción. No para encajar, sino para desencajarse él y desencajarnos a todos nosotros. "Para mí es un autor absolutamente actual, por un montón de motivos, pero sintetizando: es un autor que provoca, que molesta, que incomoda, que moviliza. Leerlo no es necesariamente una experiencia placentera, pero sí transformadora. Es difícil terminar un libro y quedar indemne", comenta Hochman.