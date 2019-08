En la entrevista con Truffaut reveló algunos de sus secretos: "La única verdad del cine es una platea llena… Mis argumentos deben ser simples: lo lamento por aquellos que me piden más profundidad y mensaje… Los diálogos, en general, son inútiles: una buena película es aquella que puede verse en el televisor de casa, con el sonido apagado (Nota: su homenaje al cine mudo)… A veces, el sonido es tan importante como la imagen… El peligro debe suceder en lugares insospechados, abiertos, bien iluminados, y no en los clishés: callejones en sombras donde acechan los villanos… Y de villanos hablando, no deben parecerlo: los prefiero comunes, y en lo posible, distinguidos… El suspenso, aun el más terrorífico, deben tener algún toque de humor… El color también es un lenguaje… Para un director no hay mejor arma que el montaje… No dije que los actores son ganado, sino que hay que tratarlos como ganado… Cuando un actor me pregunta cuál debe ser la motivación de su personaje, respondo: ¡Tu sueldo!..Mis mujeres en el cine deben responder a un patrón: rubias, cuerpo refinado y elegante, y altas dosis de sexualidad –no de sexo–, con aspecto de maniquí, de finas damas que se convierten en putas cuando llegan al dormitorio".