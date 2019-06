De ahí que Anno tuviera que desarrollar The End of Evangelion para satisfacer a los fans rabiosos y ansiosos por un cierre más convencional. Pero en la película, Anno redobló la apuesta. The End of Evangelion contiene alrededor de 45 minutos con espectaculares secuencias llenas de disparos, violencia, peleas de robots, explosiones con una animación extremadamente fluida y bellísima, y 45 minutos furiosamente experimentales, donde la mezcla de texturas, conceptos y estilos rompe con toda expectativa posible. Es realmente una experiencia fundamental para todo fan, no solo del cine de animación japonés, sino del cine en general.