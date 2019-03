8) Si volvemos a la idea de que los superhéroes alternan cíclicamente entre versiones más oscuras y versiones más kid-friendly, naturalmente debería haber una versión del murciélago que se oponga al Batman de Christopher Nolan (y al todavía más oscuro Batman de Zack Snyder interpretado por Ben Affleck, hoy ya retirado). La respuesta es quizás Batman: The Brave and The Bold, una serie animada que se aleja de la caracterización más bien romántica y gótica de Batman: La Serie Animada y opta por retomar el espíritu lúdico de Adam West y la influencia de Dick Sprang, un ilustrador que trabajó en Batman durante sus primeras décadas.