Pero mientras todo esto sucedía tuvo también tiempo para grabar con Roberta Flack, Tim Hardin, Milton Nascimento, John Lee Hooker, Kronos Quartet, Bootsy Collins, Gal Costa, Luis Miguel y una lista enorme de músicos ajenos al universo del jazz. Todos los nombres mencionados bastarían para volverlo insoslayable, pero, independientemente de los músicos cuyos grupos integró, su carrera como líder y co-líder también es deslumbrante. Incluye unos 53 discos, entre los que se cuentan Where? (1961), Uptown Conversation (1970), Blues Farm (1973), Yellow and Green (1976), Piccolo (1977), Peg Leg (1978), Etudes (1983) y So What (1998), para mencionar apenas algunos de los más conocidos. Preciso como pocos y absolutamente elegante, Carter es uno de los más importantes contrabajistas de la historia del jazz.