Los músicos no tenían demasiadas expectativas con el disco. Era una más de sus grabaciones. Es como si hasta pasado un buen tiempo no se hubieran dado cuenta de que habían conseguido forjar una obra maestra. No hubo demasiada premeditación. Era el mundo del jazz. Ahí regía la improvisación y la espontaneidad. Pero el día que se alineaban los planetas, el momento en que todas las fuerzas se encaminaban a un objetivo y se producía una especie de atmósfera mágica, los resultados superaban las expectativas, aún tratándose de genios como Davis, Coltrane, Evans o Adderley. Había una rutina (presentaciones nocturnas, grabaciones, giras, drogas) que les hacía naturalizar lo excepcional y producir interpretaciones geniales hasta involuntariamente. Alquimistas con instrumentos.Los títulos de los temas instrumentales siempre deben algo a la casualidad y al arbitrio. No hay letra de la que sacar una frase, no hay historia palpable a la que resumir con un rótulo. Alguien propuso alguna vez sólo numerar estos temas. Para nombrar sus piezas, Davis solía recurrir a expresiones suyas ("So what"), referencias a amigos y seres queridos ("Freddie Freeloader") o a características musicales del tema en cuestión ("All blues" y "Flamenco Sketches"). Los nombres de álbumes a veces eran elegidos por los directivos de las discográficas o por el propio trompetista que solía jugar con su nombre (Miles ahead —millas adelantado— o Milestones —hitos—). En este caso utilizó una frase con resonancia poética que hacía doble referencia al estilo musical de alguna de las composiciones y a la melancolía que transita el disco.