—Este es un camino que pone en cuestión todo. Es re-aprenderse. Es un camino sin regreso. Hay gente que me ha dicho "¡Ay si! Yo antes fue vegetariana"… Además vegetariano es una dieta y no tiene nada que ver con el veganismo y eso a mi no me interesa. Es como si yo te dijera: "¡Uy, si! Yo antes era anti racista, pero ahora ando buscando negros para matarlos a trompadas!"… O sea, ¡no entendiste nada! Justamente cuando llegás al veganismo es porque entendiste que no somos superiores y que se nos irá la vida en eso, en demostrar que no es por el tamaño, no es porque vamos a salvar ballenas porque son grandotas o elefantes porque son grandotes y no ratas porque son chiquitas. ¡No! ¡No! No es una cuestión de selección, nuestra justicia no selecciona, no discrimina. La verdad, aunque sea muy difícil vivirlo, porque vivimos sobre un mataderos; aunque sea tan difícil vivir yo le agradezco a la vida haber tenido esta oportunidad porque todo empieza a tener sentido. ¡Y claro! Lo que más me gustaría es que la gente que quiero, la gente que yo siento que tiene un milímetro de sensibilidad, entendiera de qué se trata. Desde el arte, por ejemplo, que se supone que son las personas más sensibles, lo único que puedo decirles es que no existe ningún poema, ninguna obra de teatro, ninguna canción, ninguna música ningún Beethoven, ningún Shakespeare, ninguna película, ningún edificio, ninguna escenografía, ninguna danza, ninguna coreografía, ninguna obra de arte vale la vida de un animal.