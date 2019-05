Hay algo universal en el amor, es cierto, pero no por eso repetitivo. Es extraño lo que sucede porque si bien se manifiesta como una sensación genuina no siempre puede vivirse de esa forma. Entonces la vida se las arregla para saltar a ese vacío o para huir. Lo que sí es cierto es que atravesar esa experiencia nunca resulta algo sencillo. Incluso los hombres y mujeres más inteligentes no han salido ilesos del romance. Sobre eso ha escrito Maximiliano Crespi. El libro se llama Pasiones terrenas: amor y literatura en tiempos de lucha revolucionaria y fue publicado por Taurus a principios de este año. La primera pregunta que sirve para desentramar este profundo y delicado artefacto literario es: ¿cómo aman los revolucionarios?