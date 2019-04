Con esto me refiero a la atención privilegiada que reciben algunas tragedias por sobre otras a los ojos de los medios, y la repercusión que tienen consiguientemente en las redes sociales. Que en Occidente existe una educación sentimental que nos lleva a voltear la cabeza antes frente a la tragedia en Occidente que frente a tragedias en las partes del mundo que aún no han sido catalogadas simpáticamente como occidentales es hasta cierto punto innegable pero también es lógico. Como leí por ahí, ¿por qué íbamos a amar lo que no conocemos?