El turno de los escritores. El argentino Santiago Kovadloff, envuelto en un saco verde, empezó diciendo que "no somos herederos de España" porque "España no está muerta ni morirá jamás". Además, destacó la importancia de la "fe literaria" y la "ardiente necesidad del decir" de quienes trabajan con el lenguaje. Siguió la autora española —que también escribe en catalán— Carme Riera. "Las lenguas son cristales a través de los cuales contemplamos el mundo", dijo y agregó: "Hasta hace muy poco, las mujeres no hablaban, sino que eran habladas. Pero si la lengua es la piel del alma, el alma no es femenina ni masculina, o sí: es masculina y femenina a la vez".