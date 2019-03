—De todas formas, pese a que el arte, las costumbres y la sexualidad son temas importantes en el libro, Los crímenes de Alicia es esencialmente una novela de misterio. ¿Qué te hizo querer regresar a ese género? ¿Las perspectivas comerciales tuvieron algo que ver?

—La verdad es que yo no lo paso siempre bien mientras escribo, pero recordaba la época de escritura de Crimines imperceptibles con mucha felicidad. Mi esposa de entonces me decía, con razón, "¿a quién le va a interesar una novela que está con capítulos enteros sobre matemáticas?". Ni en aquel momento lo pensé como algo comercial y tampoco ahora; quiero decir, ¿un libro sobre una frase que corresponde a una página de un diario de hace 150 años como algo seguro que puede ser comercial? Lo que me atraía era el desafío de desarrollar toda la novela a partir de eso que yo llamo una Piedra Rosetta, era frase de una página de un diario, una especie de intriga minimal además de la intriga policial… Además había estado metido en un proyecto de novela muy larga que se me había vuelto un poco imposible, y calculaba que me quedaban 10 años de lucha con ese texto todavía, así que en un momento me dije, "debería tomarme un sabático para dedicarme a escribir esta novela", que ya tenía un poco pensada y que veía más posible.