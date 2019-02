-En su momento se dijo que su literatura no se entendía. ¿Cree efectivamente no se entendía y que ahora sí se entiende, o más bien detrás de su propuesta había algo bastante obvio y es la convicción de que la literatura no tiene por qué entenderse porque, más que comunicar, expresa?

-Efectivamente tuve diferentes problemas de inserción, eso sucede con muchos escritores y especialmente escritoras. Pero no sé bien por qué nada de lo dicho fue decisivo para mí. Quizás porque nunca me han convocado los centros y, por otra parte, no me interesa correr de un lado para otro con los libros buscando metas, relaciones, poderes innecesarios. En realidad me dediqué a escribir mis libros. La verdad es que tengo un grado de resistencia alto, entiendo muy bien la totalidad de los ámbitos literarios, porque he dedicado toda mi vida a la literatura. Tal vez uno de los problemas es que no hice una literatura doméstica ni domesticada, porque seguí el orden de mis deseos, no los dictámenes de mercado literario y sus criterios. En fin, lo importante han sido ciertas experiencias literarias por las que he transitado.