En inglés el título del libro es Can you ever forgive me, tomado de la frase estelar de una de las cartas inventadas por Lee Israel y firmadas, también por ella, en nombre de la escritora Dorothy Parker. Lo tradujeron como ¿Podrás perdonarme?, opción que, por literal, no le hace justicia. El libro es una crónica aguda del ascenso y caída de Lee en la Manhattan de los años 90. La historia, entre policial ocurrente y homenaje a la literatura, tiene su faceta triste y angustiante pero Lee Israel la cuenta desde la perspectiva, que tanto le gustaba a Flaubert, de una "broma superior".