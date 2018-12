David Bowie, en cambio, estaba en camino a la estratósfera: venía de crear al alienígena Ziggy Stardust y de sacar un disco iconoclasta, fabuloso y taquillero que le dio status y credibilidad en varios continentes: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars; además de darle un himno exitoso a la banda Mott The Hoople: All the young dudes. Se trataba, entonces, de dos realidades y dos estados de ánimo muy distintos.

Pero había un secreto detrás: el motivo real por el que Bowie había pedido el encuentro era porque tenía intenciones –más bien la ambición- de producir el siguiente disco de Lou.