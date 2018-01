El álbum The Next Day, grabado en secreto, constituye un nexo entre el pasado y el futuro. Las canciones, llenas de capas de arreglos e instrumentos, remiten sutilmente al sonido de a sus diferentes etapas, desde el rock and roll de su adolescencia con su banda The Konrads (How Does The Grass Grow? con una cita a Apache de The Shadows) hasta el sonido experimental de los álbumes pertenecientes a la llamada Trilogía de Berlín, Low, Heroes y Lodger, grabados entre 1977 y 1979 (Dancing Out In Space). Luego de redefinir el sonido de toda su discografía, el álbum tiende puentes al sonido que se profundizaría en Blackstar (If You Can See Me).