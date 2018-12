Pese a todas las objeciones, hoy la pregunta por la maternidad sigue viva, especialmente entre las mujeres, como si los logros del feminismo no hubieran sucedido. De ahí que, según Meruane, a partir de los veinte años a las mujeres se les pregunte cuándo van a tener hijos. Uno de los argumentos más usados para abogar por la maternidad es que sería un egoísmo no tener hijos, "nada peor que la vanidad de una mujer", "te arrepentirás cuando ya sea tarde", y aquí yace el temor de quedar "incompleta". No obstante, si todas las mujeres fueran madres, el planeta quedaría sobrecargado, por lo que se agradecería "una merma en la fertilidad". Lo que quiere en definitiva Meruane es un lugar para que la opción de no querer hijos sea socialmente aceptado.