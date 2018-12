Wonder cuenta con la creadora prodigio australiana de 11 años Aelita Andre como embajadora. En su muestra individual, Infinite Wonder (Maravilla infinita) se verá su obra más famosa, "The Sound of Multiple Bubble Universes" (El sonido de múltiple universos de burbujas). "¡Quiero que mi pintura cante!", dijo la niña en su sitio. "Quiero darle una voz al cosmos silencioso, para que todo el mundo pueda escucharla".