Desde 2012 la feria que fundó Jeffrey Lawson encuentra las más novedosas galerías de arte contemporáneo y las lleva directamente a la arena en la playa (y también a San Francisco). Con 46 nuevos expositores que se suman a las 133 galerías internacionales, la edición 2018 cuenta con la dirección de Omar Lopez-Chahoud y la curaduría de AGUAS; entre los trabajos más esperados se encuentran el proyecto de Tomas Vu y Rirkrit Tiravanija, "Do We Dream Under the Same Sky?", y la obra digital con interacción virtual y realidad aumentada Mezzbug, de Felice Grodin.