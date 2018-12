Con curaduría de Zoe Lukov, el Faena Festival presenta instalaciones realizadas ad hoc por Derrick Adams, Cecilia Bengolea y Wu Tsang para el programa "This Is Not America". Directamente sobre la arena, Untitled, la feria que inauguró Jeffrey Lawson hace seis años, regresa también con obras específicas. Y entre los murales del barrio conocido como la Pequeña Haití se realiza la muestra más grande de artistas haitianos de la diáspora caribeña.