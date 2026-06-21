Armando Benedetti alertó sobre tarjetones marcados en 14 departamentos y pidió garantizar la voluntad popular

Armando Benedetti alertó sobre tarjetones marcados en 14 departamentos durante elecciones en Colombia - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó sobre la aparición de tarjetones electorales con marcas irregulares en diversos puntos de Colombia durante la jornada que se lleva a cabo el domingo 21 de junio de 2026, donde los ciudadanos elegirán quien será el próximo presidente de Colombia, entre el abogado Abelardo de las Espriella y el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Benedetti informó que el Puesto de Mando Unificado permanente del Ministerio ha recibido reportes que advierten la presencia de papeletas con “rayas o puntos”. “Se presentan tarjetones marcados, con rayas o puntos, en 14 departamentos”, expresó el funcionario.

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La comunicación oficial, difundida por el ministro del Interior, especifica que la situación afecta a Atlántico, Bolívar, Caquetá, La Guajira, Bogotá, Magdalena, Nariño, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Guainía, y Valle del Cauca, además de reiterar la mención de Caquetá en la lista.

Benedetti solicitó a las autoridades electorales y organismos de control “mucha atención para que se cumpla la voluntad popular”, subrayando la importancia de garantizar la transparencia del proceso y la pureza del sufragio.

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Armando Benedetti exigió vigilancia tras hallazgo de marcas en tarjetones electorales - crédito @AABenedetti/X

En otro pronunciamiento de X, el ministro Benedetti pidió a las entidades responsables del proceso electoral fortalecer la supervisión y el control durante la jornada de votación.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el funcionario pidió “mucha atención para que se cumpla la voluntad popular”, resaltando la necesidad de proteger la transparencia y la pureza del sufragio.

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Benedetti enfatizó que la vigilancia de las autoridades resulta esencial para evitar cualquier intento de manipulación o alteración de los resultados.

“La transparencia del proceso debe ser prioridad”, afirmó el titular de la cartera. El Ministerio del Interior aseguró que mantiene comunicación permanente con los entes de control y las autoridades electorales para responder de manera inmediata ante cualquier irregularidad detectada en el desarrollo de los comicios.

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Armando Benedetti instó a reforzar la supervisión electoral para proteger la voluntad popular - crédito @AABenedetti/X

Las denuncias del ministro Benedetti hicieron que la exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro reaccionara a los señalamientos sobre irregularidades en los comicios, asegurando: “Esto es un concierto para delinquir”.

Según Pizarro, “se multiplican las denuncias por delitos electorales en favor de Abelardo de la Espriella”. La legisladora sostuvo que la situación “no sorprende” e instó a los organismos competentes a investigar los hechos reportados.

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Gustavo Petro denunció presuntas anomalías en algunos puestos de votación

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también denunció en la red social X la supuesta destrucción de “centenares de votos que habían preparado con voto en blanco” en regiones donde el candidato Iván Cepeda registra altos índices de respaldo.

Según el mandatario, testigos acreditados dentro del proceso electoral habrían detectado la manipulación de papeletas en sectores estratégicos, lo que generó preocupación frente a la transparencia de los resultados.

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Petro pidió a quienes cumplen funciones de vigilancia en los comicios a presentar denuncias formales: “Los testigos electorales en estos casos deben acusar ante la fiscalía a los jurados que se prestaron para esa trampa”.

Gustavo Petro alertó sobre irregularidades y convocó a testigos a denunciar ante la fiscalía - crédito @petrogustavo/X

En otro mensaje publicado en la misma red social, el presidente destacó el compromiso de la comunidad de Cartagena en la defensa del derecho al voto.

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“La ciudadanía cartagenera en plena movilización por el cuidado del voto”, escribió Petro, aludiendo a la participación activa de la población local en la vigilancia del proceso.

El mandatario relató que se identificó a un individuo con “121 votos ya marcados por el candidato Abelardo”, hecho que motivó la intervención de las autoridades.

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Gustavo Petro destacó movilización ciudadana en Cartagena tras hallazgo de votos marcados - crédito @petrogustavo/X

Por último, el presidente Gustavo Petro llamó a los testigos inscritos a reclamar su credencial y acudir a las mesas de votación.

“Debieron contar el número de votantes para correlacionarlos con la cantidad de tarjetones que se presenten en la mesa marcados”, indicó. Petro advirtió que “cualquier desacuerdo entre votantes reales y total de tarjetones marcados debe impugnar la mesa”.

El mandatario compartió el enlace para descargar la credencial y reiteró: “Pilas, de ustedes depende el cuidado del voto”. Además, recomendó tomar una foto al E-14 y enviarla como medida de control y respaldo del conteo.