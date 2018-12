Pero hay una razón mucho más profunda que explica este fenómeno, y que sobrepasa las estrategias literarias de la exitosa escritora: muchos niños se toparon con Harry Potter y la piedra filosofal en un momento triste, y se refugiaron en esas 255 páginas para sobrevivir a la soledad que genera el miedo. Pudiendo elegir la fantasía por sobre la realidad. La magia sobre la rutina. No hay manera de romper ese pacto, de destruir ese hogar a salvo. Lo que nos salvó de chicos, nos salvará de grandes. ¿Cómo? Regresando a ese paisaje seguro. A la fórmula de la pócima. A cada ingrediente secreto para protegernos de las pesadillas. Y no existen niños que no necesiten escapar, por un rato al menos, de alguna tristeza. Tampoco adultos. Por eso el hechizo es eterno en cada uno de los lectores. Ellos viven adentro de Hogwarts y no regresan a sus casas cuando terminan de leer alguno de los siete libros de la saga.