—La idea del intelectual demiurgo, aquello que decía Foucault, que es sapiencia y elocuencia para algunas sociedades, no es la que más me atrae. Yo no creo que el intelectual deba hacer algo. Prefiero hablar desde mi experiencia: actúo como ciudadano y como tal me relaciono con el poder y con la realidad. Si fuera pintor, ingeniero o cualquier otra cosa, lo haría igual. Desde la escritura he reaccionado frente a lo que ocurre porque no puedo escribir de otra manera. La realidad invade lo que hago. Son mis preocupaciones, son mis angustias. Ahora: no creo que lo que hago tenga un tipo de incidencia real sobre el destino del país.