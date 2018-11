Si tienen la suerte de poder plantearse si su carrera los satisface o no —hay mucha gente que no tiene esa suerte—, creo que lo mejor que pueden hacer es escucharse a sí mismos. Hacer un verdadero esfuerzo por escucharse. Y asegurarse de que no están intentando cumplir las expectativas que otros han depositado en ellos. Ese fue mi problema. Me pasé mi primera juventud intentando cumplir con todo aquello que creía que la sociedad esperaba de mí, hasta que me di cuenta de que eso me estaba haciendo infeliz. Pasé por un período de intensa introspección. Escribí diarios. Y tomé conciencia de que lo que realmente necesitaba hacer era ayudar a otras personas, lo que me llevó a orientar mi carrera hacia el servicio público. Así que les diría se esfuercen por escucharse a sí mismos y dejen de prestar atención a todo lo demás.