El cielo. Pero no para Samuel, el nómade del dinero: renunció a Famous…, y vendió su inversión de 7.500 dólares, ¡en 90 mil!

Con ese dinero, Lasky, Zukor y un tercer socio fundaron la Paramount Pictures…, pero reconociendo que el cerebro de la primera puntada fue Samuel Goldfish. El hombre de los mil pasos. Del movimiento perpetuo.

Que no tardó en formar una nueva compañía con la notable familia teatral Selwyn. De "Gold" y "Win" nació no sólo el nombre definitivo de Samuel: también Goldwyn Pictures. Pero no sin problemas: al expandirse, el gran caminante polaco se enfrentó con sus socios, con los inversores –que pidieron su cabeza–, y partió. No sin advertirles:

–Prefiero ser el lobo solitario de la industria, y sus cazadores.