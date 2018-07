Casada con el director Charles Brabin, que la dirigió varias veces, se mudaron a Los Ángeles.

En 1923, la revista Movie Weekly entrevistó a la pareja. Poca miga dieron la ex vamp y su marido. Él, fastidiado: "No quiero que Theda vuelva a la vida pública". Ella, mansa: "Lo único que me interesa es la literatura y la filosofía".

En los años 30 escribió sus memorias: Lo que las mujeres nunca dicen. Pero nadie quiso publicarlas.