Denuncian a hombre en silla de ruedas que robó autopartes: huyó cojeando

Un ladrón que llegó en silla de ruedas a un parqueadero hurtó autopartes - crédito BOSA B7/Facebook

En el barrio Laureles Tres de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, vecinos alertaron a las autoridades tras un hurto de autopartes de vehículos estacionados que cometió un hombre en silla de ruedas.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, sobre la 1:30 a. m. del 16 de junio de 2026, cuando el individuo se acercó a un camión para extraer dos baterías.

PUBLICIDAD

Para sustraer las partes, el hombre se puso en pie, revisó si en el interior del vehículo de carga había alguna persona y procedió a ejecutar el robo. Luego de extraer las baterías, las llevó a pie —con dificultad para caminar— en sus manos hasta su silla adaptada, las ubicó allí y, empujando la herramienta de movilidad, huyó cojeando.

El hombre llegó al lugar en su silla de ruedas, de acuerdo con la denuncia ciudadana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información conocida por Citytv, miembros de la comunidad expresaron su sorpresa e indignación por la habilidad del señalado para aprovechar su estado de salud y movilizarse por las calles durante la madrugada.

PUBLICIDAD

El hurto se ejecutó en un lapso menor a los diez segundos. De hecho, voceros de la comunidad afirman que este no es un caso aislado.

“A pesar de su condición, va cojo y camina y se va despacio y genera este hurto y la afectación pues al vehículo y al conductor de una plataforma de transporte. Y pues la preocupación es que no solo es ese punto, sino pues ahí tenemos una vía de vehículos de dos conjuntos y se han presentado también hurtos de las baterías de los vehículos”, dijo un líder del barrio en diálogo con el medio capitalino.

PUBLICIDAD

Además, resaltó que los hurtos suceden específicamente en ese parqueadero, que es usado por conductores de distintos tipos de vehículos de carga como punto de estacionamiento.

A propósito, el 10 de febrero de 2025 se registró en video un hurto similar en el barrio Manzanares de la misma localidad, cuando un joven, al parecer también con limitaciones en el movimiento de sus extremidades inferiores, ejecutó un hurto de autopartes a otro vehículo estacionado.

PUBLICIDAD

El joven llegó al lugar en silla de ruedas y se fue caminando tras cometer el hurto, en 2025 - crédito @ColombiaOscura/X

La denuncia pública también incluyó referencias a otros hechos de inseguridad en Bosa Laureles Tres. El vocero señaló la presencia de delincuentes que utilizan motocicletas para probar llaves en viviendas y cometer robos.

“Aprovechando la situación, vamos a hacer la denuncia correspondiente para que puedan hacer el seguimiento correspondiente. Y otras acciones o situaciones que se han presentado en el barrio: el tema de la prueba de llaves. Viene un motorizado con parrillero y hace la prueba efectivamente. El 14 de mayo hubo una situación en la cual probaron y lograron ingresar a la vivienda y generaron el hurto. Y pasó un mes, en este caso el 13 de junio, se generó también este modus operandi en el cual llega un parrillero y hace la prueba en dos casas; no hubo el ingreso, pero sí se generó esta preocupación".

PUBLICIDAD

Frente al incremento de los casos, los habitantes de la zona instaron a las autoridades para que realicen seguimiento y refuercen los patrullajes, con el fin de prevenir nuevos robos y proteger tanto a los residentes como a los bienes estacionados en el sector.

Pese a denuncias de hurtos, el distrito muestra reducción en cifras de inseguridad

En el primer trimestre de 2026, las cifras oficiales de la Alcaldía de Bogotá indicaron descensos notables en homicidios, hurtos, extorsión y otros delitos.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siesdco), entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, los homicidios bajaron un 12,5% respecto al mismo periodo de 2025, que pasaron de 176 a 154 casos.

PUBLICIDAD

En los tres primeros meses de 2026, Bogotá registró 8.629 robos de celulares, lo que equivale a 96 hurtos diarios - crédito Secretaría de Seguridad

El hurto a personas también disminuyó, con 8.071 denuncias menos, mientras que la extorsión reportó una caída del 85,8%, al pasar de 330 a 47 denuncias.

El hurto a celulares descendió un 33%, con 2.087 casos menos, y el hurto a comercios experimentó una baja del 74,8%, con 1.342 comerciantes menos comerciantes afectados.

PUBLICIDAD