Colombia

Cayeron tres de los principales sicarios del Valle del Cauca: ‘Shenlong’, ’Menor’ y ‘Ficti’

Las autoridades vallecaucanas desplegaron varios operativos paralelos para dar con tres líderes del homicidio selectivo vinculados a redes delictivas como Los 300 y Los del 20

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Los sicarios fueron capturados en operativos paralelos en Palmira - crédito Policía Valle

Voceros de la Policía del Valle del Cauca confirmaron la captura y judicialización de tres presuntos jefes sicariales del municipio de Palmira, buscados por recientes asesinatos ejecutados bajo las órdenes de cabecillas de estructuras criminales de la ciudad de Palmira.

Los operativos se realizaron a través de la estrategia Plan Cazador, con la que las autoridades departamentales buscan contrarrestar los delitos de alto impacto en la región, especialmente en los focos de violencia.

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La acción conjunta afectó directamente a dos redes delictivas que son protagonistas en el mundo criminal de Palmira: los grupos delincuenciales organizados Los 300 y Los del 20 —o Anti 300—, identificados como principales responsables de homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsiones en la región en los últimos meses.

La ofensiva policial fue coordinada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, se pronunció tras la realización de los operativos conjuntos - crédito Policía Valle

Se reportó la captura de Breinner Morales, de 20 años, conocido como alias Shenlong, en una diligencia de allanamiento en el barrio Harold Eder. Según las investigaciones, Morales figura como uno de los principales sicarios de Los 300, con una trayectoria criminal de más de cinco años, y está vinculado a al menos siete homicidios. Uno de ellos, por el que se encontraba judicialmente procesado, ocurrió en febrero de 2026.

De la misma manera, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del Departamento de Policía Valle, explicó que el material probatorio señala a “Shenlong” como presunto participante en el homicidio de José Martínez —conocido como “Salsa Mur”, un comerciante y reconocido creador de contenido digital asesinado el 10 de junio de 2026 en el centro de Palmira. Este asesinato fue noticia nacional.

En el barrio Molinos, un segundo operativo permitió la captura de alias Menor, presunto integrante de una estructura sicarial familiar investigada por su implicación en al menos cuatro homicidios. Durante el procedimiento se incautó un arma traumática modificada, presuntamente usada en actividades delictivas.

El tercer capturado, Steven Mejía, “Ficti”, de 19 años, fue detenido en Harold Eder, señalado como integrante de Los del 20 o Anti 300. Las autoridades incautaron armas de fuego tipo pistola y sustancias estupefacientes en el lugar.

Los capturados tienen encima asesinatos hasta de influenciadores locales - crédito Policía Valle del Cauca
Los capturados tienen encima asesinatos hasta de influenciadores locales - crédito Policía Valle del Cauca

Mejía figuró en investigaciones relacionadas con intentos de homicidio registrados el 25 de mayo de 2026 en varias zonas del municipio y tiene antecedentes criminales de más de dos años.

En lo que va de 2026, uniformados de la Policía Nacional suman 144 personas capturadas por homicidio en el Valle del Cauca, de las cuales 38 corresponden a Palmira.

Sigue investigación por asesinato del “influencer” ‘Salsa Mur’ en centro comercial de Palmira

Tras el sicariato de José Armando Mur Martínez, conocido en redes sociales como “Salsa Mur”, las autoridades de Valle del Cauca emprendieron una investigación.

El creador de contenido falleció tras recibir varios disparos en un establecimiento comercial del municipio valluno. El crimen ocurrió en la mañana y quedó registrado en un video de seguridad, que se convirtió en la principal pista para identificar al agresor.

El creador de contenido valluno fue baleado en un establecimiento comercial de Palmira - crédito Salsa Mur/Facebook
El creador de contenido valluno fue baleado en un establecimiento comercial de Palmira - crédito Salsa Mur/Facebook

El sicario habría llegado al lugar como parrillero en una motocicleta, descendió a menos de una cuadra del local, corrió hacia el interior y disparó en repetidas ocasiones contra el empresario e “influencer”.

El subcomandante de la Policía de Valle, coronel Pedro Astaiza, detalló que en el ataque también resultó herida otra persona, que fue remitida a un centro asistencial.

“Se presentó un hecho de violencia en un establecimiento comercial en el municipio de Palmira, en donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada por arma de fuego”, afirmó el oficial, que agregó que desde el momento del ataque, las autoridades iniciaron labores de verificación y recolección de información en el lugar de los hechos.

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