Con esta situación surge también otra cuestión clave de ¡Que Bello es vivir!: y es una constante en la vida de Bailey: su tendencia a dejar proyectos de vida espectaculares de lado por amor o por un sentido de deber. Así es como poco a poco va perdiendo cosas con cada decisión altruista o amorosa. En algún punto, es como si uno de los temas principales de esta película fuera los posibles costos de ser bueno. No sé si conozco muchas películas que traten ese asunto, y una de las cosas más perturbadoras de ¡Que Bello es vivir! es que detrás de toda su emotividad, no parece ser demasiado optimista al respecto. Ser bueno a Bailey no sólo no parece traerle mucha recompensa sino que más de una vez no le da otra cosa que dificultades.