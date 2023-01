Shakira tendría una bruja mirando a la casa de su exsuegra

La imagen de la bruja la hicieron llegar, desde Barcelona a un popular programa de entretenimiento, en el que aseguraron que la curiosa figura mira hacia donde Clara Chía, aparentemente, se la pasaría descansando y tomando el sol. ¿Una nueva indirecta de Shakira a la pareja de su exesposo? BIzarrap/YouTube.

Buscar indirectas y mensajes ‘cifrados’ entre Shakira y Gerard Piqué se volvieron una constante desde que salió la BZRP Music Session #53, en la que la barranquillera se deshizo en pullas hacia su expareja. El exfutbolista avivaría el hambre en las redes sociales, al día siguiente de publicarse la canción, anunciando acuerdos con Casio para la King’s League, el torneo de fútbol que Piqué tiene con algunos streamers. Ahora un nuevo mensaje secreto, esta vez de Shakira a Piqué, habría sido revelado, y que podría relacionarse con uno de los versos de la nueva canción.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”, canta la barranquillera en un momento de la canción, lo que llama la atención luego de que, en el programa de entretenimiento, El gordo y la flaca de Univision, se revelara que Shakira tendría, en una de las ventanas de su casa, que precisamente da a la casa de la mamá de Piqué, una bruja.

Según el programa El gordo y la flaca, la bruja apuntaría a la casa de su exsuegra, en donde se rumora Clara Chía pasa su tiempo descansando.

La imagen de la bruja la hicieron llegar, desde Barcelona al popular programa de entretenimiento, en el que aseguraron que la curiosa figura mira hacia donde Clara Chía, aparentemente, se la pasaría descansando y tomando el sol. ¿Una nueva indirecta de Shakira a la pareja de su exesposo?

Esta posible nueva indirecta se sumaría a las varias que le hizo a Chía en la canción, pues en una suerte de precoro, la barranquillera canta: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú”. Shakira, autodenominándose como loba, le confiesa a Piqué que ya sabía de su infidelidad: “Sorry, baby, Hace rato, que yo debí botar ese gato”.

Otra de las referencias a Chía, es cuando Shakira la compara con un auto y un reloj de baja gama, haciendo alusión a la colección de lujos carros y relojes que tiene Piqué: “Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”.

En los versos que sirven de coro en la canción la barranquillera le tira otra una indiscutible indirecta a Piqué, al que califica, sin decirlo, como alguien que no la merecía, que le quedó grande y tuvo que buscarse a una mujer a su medida. La mujer, sin duda, sería Clara Chía: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Shakira, consciente de los efectos de sus indirectas de Monotonía, en esta nueva canción deja importarle eso e incluso reta a Piqué cantándole: “Esto es pa’ que te mortifique, mastique, trague, mastique”.

En otro momento de la canción, la barranquillera parece dejar entrever que Piqué estaría intentando un acercamiento, un regreso que Shakira descarta taxativamente: “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”.

Shakira, sabiendo que sus pullas a Piqué rápidamente se vuelven virales, llegando, incluso a causarle incomodidades con la tribuna en sus últimos partidos con el Barcelona, parece que la tienen sin cuidado, excusándose en que ella solo hace música, y que no es su culpa que esto “sal-pique” al exdefensa azulgrana:

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

La cantante le recuerda a Piqué, y al mundo, que estos son otros tiempos, en los que las mujeres no lloran, sino que “facturan”:

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

