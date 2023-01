Milán Piqué habría aconsejado a Shakira colaborar con Bizarrap

En un programa estadounidense aseguraron que el hijo mayor de la barranquillera y el catalán habría sido quien aconsejó a su mamá de hacer la canción con Bizarrap. Shakira/Instagram.

Muchos han salido a criticar a Shakira por la incontenible seguidilla de indirectas y pullas a su expareja, Gerard Piqué, en la BZRP Music Sessions #53. Que no eran las formas, que si no había pensado en sus hijos, en qué dirían cuando escucharan la canción, que si era la forma de exponerse públicamente, en fin. Otros salieron a defenderla: que el dolor se expía como quien lo padece lo encuentre adecuado, que quiénes eran sus críticos para decirle cómo afrontar el engaño y su separación. Incluso un periódico colombiano publicó una editorial en su defensa.

Y así como la canción está plagada de curiosidades –como que justo en el minuto dos con veintidós segundos Shakira cante “Yo valgo por dos de 22″–, una nueva curiosidad adorna el génesis de la BZRP Music Sessions #53.

Según revelaron en programa de Univision, Despierta América, quien habría aconsejado a Shakira colaborar con Bizarrap habría sido su hijo Milán Piqué, que es un gran seguidor del productor argentino.

“Y mientras ella sigue facturando y no llorando, ya se sabe quién le aconsejó que hiciera la canción con Bizarrap y ni se imaginan quién fue. Se van a quedar con la boca abierta, en exclusiva les contamos que se trata nada más y nada menos que de su propio hijo Milan. Resulta que es fanático de Bizarrap gracias a su más reciente éxito Quédate del cantante Quevedo y así el pequeño no dudó en que colaborara con él, el resto ya es historia y esto significa que claramente Milán sabe lo que está pasando”, revelaron en el programa Despierta América

Shakira destacó editorial de periódico colombiano

La cantante barranquillera publicó en sus 'InstaStories' dos párrafos de la editorial de un diario de su ciudad natal. Shakira/Instagram.

Las reacciones a la nueva canción de Shakira no han parado. No solo famosos y no famosos han salido a elogiar la BZRP Music Sessions #53, también hay quienes la han criticado, bien sea por la letra, en la que los sablazos e indirectas a Gerard Piqué son la constante, o por la forma que ha gestionado la ruptura con el exfutbolista y su infidelidad.

Sobre estos últimos es que trata la editorial de El Heraldo, el periódico más importante de Barranquilla, la ciudad natal de Shakira, que salió en defensa de, tal vez, la hija más ilustre de la Arenosa.

La cantante publicó en sus InstaStories dos párrafos, en los que la directora del medio, Erika Fontalvo, a criticó a “quienes se arrogan el derecho de fungir como miembros de una policía de las buenas costumbres o las formas elegantes para espetarles a las mujeres entusadas cómo manifestar su tristeza o enojo de acuerdo con las normas convencionales se equivocan”.

La periodista también se refirió a los “advenedizos inquisidores del siglo XXI”, de los que señala “tanto su impertinencia como arrogancia” advirtiendo que estas “son directamente proporcionales a su falta de empatía o comprensión para reconocer e identificarse con quien ha sido capaz de sublevarse contra el dolor, la mentira y la humillación”.

La directora del periódico barranquillero calificó la canción de Shakira como un “poderoso manifiesto feminista”, que se alzó como “un fenómeno social sin precedentes que superó en sí mismo su dimensión musical”.

Al volverse a referir sobre quienes han criticado a la cantante barranquillera, Fontalvo les ‘echó en cara’ que “mientras pontifican, desconociendo el poder sanador, absolutamente catártico, de cantarles en la cara unas cuántas verdades a quienes te han destrozado la vida, Shakira factura y de qué manera”.

Finalmente, la periodista, que también es oriunda de Barranquilla, concluyó su editorial escribiendo el siguiente párrafo, uno de los dos que Shakira publicó en sus InstaStories:

“La proclama autobiográfica de Shakira incómoda. Es lo que hacen los artistas y ella lo es. Que no se olvide. Piqué dañó a la loba que ahora aúlla en su contra. Esta diva implacable rompe esquemas sobre los convenientes silencios alrededor de las rupturas de parejas famosas y pudientes, alecciona a otras mujeres sobre cómo empoderarse tras ser despreciadas y exhibe públicamente con extraordinaria dignidad su corazón roto en mil pedazos. Nada más épico que vengarse con talentosa furia tras amar sin límites y ser traicionado. Fin de la historia. Para qué las sutilezas cuando sobran razones para liberarse del opresor corsé de la lastimera mujer despechada. Shakira señaló un camino que difícilmente muchas de sus seguidoras desandarán”

