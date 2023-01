Tuiteras cuentan cómo sus exparejas las engañaron: “Shakira canta por mí”

Todo comenzó con un trino de María José Bustamante, en el que la usuaria, que se hace llamar @Putagoras, contó una trágica experiencia de infidelidad, diciendo que Shakira cantaba, también, por ella. Bizarrap/YouTube.

Las réplicas del temblor que causó la nueva canción de Shakira, la BZRP Music Session #53, no han parado. Y no es para menos, la canción, a menos de dos días de ser publicada en YouTube, acumulaba más de 72 millones de vistas, también, por varios días fue tendencia en redes sociales, en las que cientos de miles de usuarios dejaron ver sus impresiones, comentarios y análisis a una letra que, para muchos, “destruyó” a Gerard Piqué, la expareja de la cantante barranquillera.

Además de los análisis y de las numerosas compañías que aprovecharon el éxito de la canción para jugar con la letra en sus contenidos publicitarios, también destacaron los usuarios que, además de celebrar la canción y el ‘desquite’ de Shakira, vieron en la canción un himno que las representaba y resumía, si se quiere, miles de historias de hombres que, parecería, compiten por quién es el más cruel.

Todo comenzó con un trino de María José Bustamante, en el que la usuaria, que se hace llamar @Putagoras, contó una trágica experiencia de infidelidad, diciendo que Shakira cantaba también por ella.

“Shaki, canta por mí que lo bañaba en el hospital recién operado de un cáncer y mientras me iba a la casa a vestir metía a la otra en la habitación de la clínica”.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

Este corto trino —que tiene más de seis millones de visualizaciones y 140.000 me gusta— desencadenó una seguidilla de confesiones de otras tuiteras en los que la constante era una sola: la crueldad de sus exparejas. A continuación se escogieron algunas de estas historias:

Habría que comenzar cerrando la historia de Bustamante, hasta donde contó, claro está. Lo que se sabe es que el ex de la tuitera habría superado el cáncer, o por lo menos no ha muerto a causa de esto, ya que otra usuaria, indignada por la historia, le preguntó a @Putagoras “Ya se murió al menos?”. a lo que Bustamante respondió que no, y que le deseaba toda la felicidad del mundo:

“Jajajajaja. Nombre, no. Tampoco. Yo le deseo toda la felicidad del mundo. Que lleve mucho cacho, pero que sea feliz. Que sea un cacho contento”.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

Concluido este episodio, otra tuitera también contó su historia y cómo su exesposo, cuando su hijo intentó suicidarse, aprovechó para engañarla. El joven, según contó, actualmente está emocional y mentalmente recuperado y emprendiendo proyectos audiovisuales.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

La siguiente tuitera también vivió una situación similar, aunque no lo cuidaba de un cáncer, sí lo cuidaba por un accidente que habría sufrido el sujeto, al que bañaba y vestía, pues decía no poder hacerlo solo. Para lo que sí tenía fuerzas era para verse con otras mujeres. Ante esta historia, otra tuitera le escribió “Ese no merece una canción, merece un disco entero. Si te da por potenciarlo, que sepas que me hago una cuenta de fans jajaja”

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

Esta tuitera, por su parte, contó que la víctima de una infidelidad no fue ella sino su mamá. El papá de la usuaria no solo la engañó sino que dejó embarazadas, al tiempo, a la amante y a la esposa. Si esto fuera poco, el tipo no reconocía a la tuitera e incluso, le robaba los pañales para dárselos a su otro hijo. A la historia, otra usuaria comentó: “Perdón pero ese señor no se merece ni las canciones de Paquita la del barrio. Te abrazo fuerte, más temprano que tarde la vida pasará factura”.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

La historia que sigue es aún más dramática. A esta usuaria, su expareja, mientras ella abortaba y vivía los efectos emocionales, ‘abrumado’ pidió consuelo con su amante diciéndole que su novia estaba embarazada de otro tipo. A la historia, otra tuitera comentó: “Uno cree que no puede encontrar uno más hp, pero no, estos infelices se superan los unos a los otros”.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

En esta ‘competencia’, el siguiente tipo merece un lugar especial. Según contó la siguiente tuitera, el sujeto, al que cuidó mientras se recuperaba de un accidente cerebrovascular, a los dos meses la dejó por una mujer que conoció en las terapias. La guinda del pastel: llevaban 15 años casados. Otra usuaria comentó la historia diciendo: “Por suerte le va a cambiar los pañales otra cuando se cague en la cama...”

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

En la siguiente historia, el protagonista es un experto para escoger el mejor momento para revelar una infidelidad. Según contó la tuitera, el tipo escogió contarle que iba a tener un hijo con otra tres días antes de cumplir 12 años de casados y mientras viajaba a Ciudad de México a enterrar a su padre. La historia no quedó ahí, y ante la pregunta de otra usuaria de si perdonaría algo así, la tuitera cerró la historia diciendo: “Yo no. No lo he vuelto a ver, le dije que se fuera de la casa, cuando regresé ya se había ido con todo y los muebles, hasta la cama en la que dormíamos se llevó”.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

A la siguiente usuaria le fueron infiel en el peor momento de todos. Su madre sufría de cáncer, por lo que mientras ella la cuidaba en el hospital, su pareja aprovechaba el tiempo para salir con otra y vivir un pequeño idilio. La mujer contó en otro trino que, aunque le costó, finalmente se pudo alejar del sujeto: “Me costó mucho alejarme, de verdad tenía mucho apego hacia él, pero definitivamente ahora que está lejos entendí muchas cosas”.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

Para cerrar está la historia de la siguiente tuitera, que mientras acompañaba a su padre en su lecho de muerte, su esposo aprovechó el tiempo para salir con su amante y tomarse fotos. Lo peor de todo: se llevaron al hijo de cinco años de la tuitera. En otro comentario, la usuaria contó que todo sucedió hace tres años, y advirtió que “Ni me recuperaré jamás de su muerte ni de la traición que cuento (que es muchísimo más, evidentemente, que ese pasaje que cuento y muchísimo más grave también)”.

Tuiteras comentaron cómo sus parejas las engañaron. Twitter.

