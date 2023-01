Luis Sinisterra tendrá nuevo compañero en Leeds United

Leeds desembolsó 28 millones de euros para hacerse con los servicios del francés Georginio Rutter, quien se especula que podría competir con Sinisterra por el puesto de titular. Reuters

Luis Sinisterra, de buen comienzo durante la temporada 2022-23 con el Leeds United y con la selección Colombia, sufrió una lesión en su pie que ha limitado las opciones en ataque de los Whites durante los últimos dos meses y medio. Mientras su entrenador, Jesse March, confirmó que no jugará contra Aston Villa, el viernes 13 de enero aseguró que está cerca de completar su proceso de recuperación; y el club ya se movió en el mercado de fichajes y anunció la llegada de un nuevo jugador para reforzar el ataque.

Se trata de Georginio Rutter, atacante francés de 20 años que llega proveniente del Hoffenheim de Alemania, club al que arribó en 2021. La información fue confirmada por el periodista italiano Fabrizio Romano, una autoridad en lo que se refiere a fichajes en el fútbol europeo.

De acuerdo con lo compartido en su cuenta de Twitter, Leeds habría desembolsado 28 millones de euros por los servicios del jugador, pero tomando en cuenta cláusulas como los bonos de rendimiento, la cifra podría ascender hasta los 40 millones de euros.

Durante la temporada pasada, Rutter disputó 33 partidos de la Bundesliga en los que convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias. Durante la primera rueda de la actual temporada convirtió dos goles y sirvió dos asistencias en un total de 15 partidos de liga disputados.

Uno de los motivos por los que el atacante habría sido contratado, además de su corpulencia y su técnica, es por su versatilidad como futbolista. Aunque la mayoría de sus partidos con Hoffenheim los jugó como delantero centro, Rutter tiene tendencia a recostarse hacia la banda izquierda, y ha jugado unos cuantos partidos en esa posición. Es por ello que se rumora que su llegada implicaría una competencia directa con Sinisterra por el puesto de titular.

En principio, si Sinisterra se recupera satisfactoriamente de su lesión, no tendría que haber una competencia por el puesto. Esto, tomando en cuenta que Sinisterra suele jugar de extremo y tiende a recortar por el centro, mientras que Rutter hace todo lo contrario. De hecho, si ambos jugadores logran entenderse en el campo de juego, un eventual intercambio de posiciones puede ayudar a incrementar las opciones de ataque del equipo.

Sinisterra no jugará contra Aston Villa

En la rueda de prensa previa al partido donde Leeds visitará en el Villa Park al Aston Villa, el entrenador Jesse March confirmó que Luis Sinisterra no será convocado por la lesión en el pie, misma que estaría en las últimas fases de recuperación. Aunque aseguró que “está cada vez más cerca pero no del todo listo”, el estratega no se atrevió a dar una fecha concreta para la vuelta del colombiano a los entrenamientos.

Con este serán ya once encuentros donde el jugador nacido en Santander de Quilichao no ha participado en la presente temporada. Su última presentación fue el 23 de octubre de 2022 ante el Fulham por la Premier League. Desde entonces el balance de los Peacocks es de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Actualmente, Leeds se ubica en la decimocuarta posición con 17 puntos y ya fue eliminado en la Carabao Cup tras caer por la mínima diferencia ante Wolverhampton Wanderers, mientras que en la FA Cup empataron por dos goles ante el Cardiff de la segunda división y deben esperar un segundo partido para saber cual de los dos avanza a la siguiente ronda. En la liga, Leeds necesita ganar ante Aston Villa para alejarse del descenso, que está apenas a dos puntos de distancia.

