Taxistas en Cúcuta denuncian extorsiones de militares venezolanos

Taxistas en Cúcuta denuncian ser víctimas de extorsiones por parte de militares venezolanos.

Se cumplen 11 días desde la reapertura vehicular de la frontera entre Colombia y Venezuela, y la habilitación del cruce por el puente Atanasio Girardot, ubicado en Norte de Santander; sin embargo, se conocieron denuncias por parte de taxistas de la ciudad de Cúcuta quienes habrían sido víctimas de extorsiones.

Los conductores aseguran que han recibido abusos por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona de frontera del país vecino.

El último caso que se reportó, fue un hombre que le quitaron su celular, cédula y el dinero que había hecho durante el día. Lo anterior ocurrió mientras el conductor fue interceptado por miembros de la fuerza pública venezolana, mientras realizaba un servicio a la Central de Transporte de San Antonio del Táchira.

Según el relato del taxista, indicó que, “me quitaron 150.000 pesos que tenía del producido y mi teléfono; me insultaron y me dijeron que me fuera sin hacer ‘escama’, que no me querían ver más en Venezuela y que me fuera”, expresó la víctima.

Venezuela y Colombia reabren completamente la frontera en el puente binacional Coronel Atanasio Girardot en Ureña

Por su parte, el líder del gremio de taxistas en Cúcuta, Juan Carlos Bastos, exigió a las autoridades de ambos países realizar un seguimiento ante esta situación que alerta a los conductores en la región.

“Varios compañeros que nos dicen, mire que no nos dejaron descargar en la redoma, que nos trajeron para el terminal y pidiéndome $20.000, que otro me pidió $5.000 y todo esto ya es un malestar”, señaló líder de taxistas en Cúcuta.

Además, manifestó que ha recibido más de cien de denuncias por parte de los transportadores quienes aseguran que territorio venezolano no tienen las garantías para prestar su servicio. “Estamos recomendando a nuestros compañeros que no se dirijan a territorio venezolano porque no tenemos las garantías, lo vienen extorsionando y diciendo a nuestros compañeros que allá no podemos ir”, pronunció Bastos.

Finalmente, el líder del gremio confirmó que si no se toman las acciones correspondientes, tendrán que realizar un plantón en el Puente Internacional Atanasio Girardot para que las autoridades escuchen y que garanticen seguridad.

Por su parte, el diputado venezolano Juan Carlos Palencia, pronunció al respecto: “desde la comisión de frontera de la Asamblea Nacional venezolana le vamos a hacer seguimiento a las denuncias hechas por los hermanos colombianos del gremio de taxistas en el departamento Norte de Santander”.

Para finalizar, los comandantes de la Policía Nacional colombiana y la Guardia Nacional Bolivariana, han convocado a reunirse para analizar dicha situación y lograr establecer la normatividad de los taxis en esta zona fronteriza.

Vale recordar que, a inicios del 2023 los vehículos de carga, particulares y de transporte público puede movilizarse libremente por allí, pero bajo diferentes reglas. “Se ha establecido que los vehículos de servicio público provenientes de Venezuela pueden llegar con sus pasajeros, no están autorizados para tener operación en la ciudad y el área metropolitana y deben salir a su país de origen solos”, explicó, a Caracol Radio, el gerente del área metropolitana Miguel Peñaranda.

“Estamos avanzando en los procesos de integración de acuerdo a lo que se ha proyectado en la apertura, pero con normatividad y acompañamiento de las autoridades de tránsito (...) Si se logra este proceso con las autoridades fronterizas del Táchira posiblemente el viernes podríamos dar ese paso”, añadió en su conversación con la emisora ya citada.

Los taxis, de acuerdo con lo que se ha establecido, podrán moverse entre países, sin embargo, luego de dejar al pasajero en su destino, deben regresar a su país de origen con el automóvil vacío. Solo pueden circular en los municipios transfronterizos. En caso de querer pasar esos límites, los interesados tendrán que diligenciar el permiso de circulación provisional, en Venezuela.

