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Estos son los mejores memes que dejó la victoria de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026

Usuarios en redes sociales convirtieron el encuentro en tendencia digital, destacando con humor las atajadas del arquero rival, las jugadas más tensas del partido y diversas reacciones virales que circularon durante y después del compromiso

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El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe independentista Patrice Lumumba antes del encuentro mundialista ante Colombia, el martes 23 de junio de 2026, en Guadalajara, México (AP Foto/Natacha Pisarenko)
El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe independentista Patrice Lumumba antes del encuentro mundialista ante Colombia, el martes 23 de junio de 2026, en Guadalajara, México (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La Selección Colombia logró una sufrida pero valiosa victoria 1-0 frente a la República Democrática del Congo en el Mundial de fútbol 2026, en un partido que se definió en los últimos minutos y que rápidamente se convirtió en tendencia digital por la cantidad de reacciones y memes generados en redes sociales.

El único gol del compromiso llegó al minuto 76 por medio de Daniel Muñoz, quien aprovechó una jugada colectiva para romper el muro defensivo africano y darle a la Tricolor su segunda victoria consecutiva en la fase de grupos, resultado que le permitió asegurar su clasificación matemática a la siguiente ronda del torneo.

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Un partido sufrido que alimentó la creatividad en redes

El encuentro disputado en el Estadio Akron de Guadalajara fue mucho más complicado de lo que refleja el marcador. Colombia dominó por tramos, generó múltiples opciones de gol y estrelló balones en el poste, pero se encontró con un inspirado Lionel Mpasi, arquero de RD Congo, que se convirtió en figura con atajadas decisivas.

Esa resistencia fue suficiente para encender la conversación digital, donde miles de usuarios transformaron la tensión del partido en humor y creatividad.

El “chamán”, uno de los memes más virales del partido

Uno de los contenidos más compartidos en redes sociales mostró a un supuesto “chamán” ubicado en la tribuna del estadio, asociado a la hinchada de RD Congo, mientras “realizaba rituales” para intentar influir en el resultado.

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En tono humorístico, usuarios comentaban frases como: “Qué raro, no le quiere entrar el gol a Colombia” o “El chamán de RD Congo en mitad del estadio”, generando una narrativa viral que acompañó gran parte del encuentro.

Aunque claramente se trata de contenido satírico, el meme se posicionó como uno de los más comentados durante el partido.

Imagen viral que muestra a un supuesto “ritual” en las gradas, convertido en broma sobre la supuesta influencia en el partido. - crédito X
Imagen viral que muestra a un supuesto “ritual” en las gradas, convertido en broma sobre la supuesta influencia en el partido. - crédito X

Lionel Mpasi: el arquero que fue convertido en meme

Otro de los grandes protagonistas digitales fue el arquero Lionel Mpasi, quien con sus intervenciones fue comparado con un “muro imposible de derribar”.

Uno de los memes más virales utilizó la imagen del Pato Lucas con la frase: “Ustedes contra mí solo”, representando cómo el guardameta africano sostuvo prácticamente solo a su equipo frente al ataque colombiano.

En redes, muchos usuarios destacaron que el portero fue el responsable de que el marcador no fuera más amplio, convirtiéndose en una figura inesperada del partido… y del internet.

Meme que retrata al arquero Lionel Mpasi como un muro imbatible ante el ataque constante de Colombia. - crédito X
Meme que retrata al arquero Lionel Mpasi como un muro imbatible ante el ataque constante de Colombia. - crédito X

Yerson Mosquera y el nacimiento de un nuevo meme

Otro momento que no pasó desapercibido fue la reacción del defensor Yerson Mosquera, cuya expresión de preocupación durante el encuentro fue rápidamente capturada por los usuarios.

En plataformas como X e Instagram, comenzaron a circular comentarios como: “Hoy nació un nuevo meme”, posicionando su rostro como una de las imágenes más compartidas del partido.

Expresión de preocupación del defensor colombiano que los usuarios convirtieron en nuevo meme viral del partido. - crédito X
Expresión de preocupación del defensor colombiano que los usuarios convirtieron en nuevo meme viral del partido. - crédito X

La ansiedad de los hinchas también se volvió tendencia

El sufrimiento de los aficionados colombianos también se convirtió en contenido viral. Uno de los memes más replicados mostraba a una joven en estado de desesperación con la frase: “Estamos TAN cerca del gol, NECESITO UN GOL DE COLOMBIA POR FAVOR”.

La publicación reflejaba la tensión del encuentro, especialmente durante los minutos en los que Colombia dominaba sin poder concretar, hasta que finalmente el gol de Daniel Muñoz al minuto 76 desató la celebración.

Reacción de tensión máxima de una aficionada que representa la ansiedad de los seguidores durante el encuentro. - crédito X
Reacción de tensión máxima de una aficionada que representa la ansiedad de los seguidores durante el encuentro. - crédito X

“Si sufrimos así con Congo…”: el miedo a los próximos partidos

Otro comentario viral resumió el sentimiento colectivo tras el partido: “Si estoy sufriendo así contra Congo, no me quiero imaginar contra Portugal”.

El mensaje fue acompañado por una imagen del padre de Luis Díaz, ampliamente utilizada en redes para expresar preocupación o tensión, reforzando el tono humorístico que dominó la conversación digital.

Un triunfo deportivo y un fenómeno digital

Más allá del resultado, el partido entre Colombia y República Democrática del Congo no solo dejó tres puntos clave para la clasificación, sino también una explosión de creatividad en redes sociales, donde los memes se convirtieron en protagonistas paralelos del encuentro.

Con la victoria, la Tricolor suma 6 puntos en el Grupo K y asegura su presencia en la siguiente fase del Mundial 2026, mientras que en internet el partido ya es recordado como uno de los más “memeados” del torneo.

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