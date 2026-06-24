Néstor Lorenzo y los jugadores de la Selección Colombia reaccionaron tras vencer a RD Congo en el Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”

Daniel Muñoz fue la figura del partido por marcar el gol de la victoria sobre la República Democrática del Congo - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En un partido complejo, de paciencia y muchas opciones desperdiciadas, la Selección Colombia superó a la República Democrática del Congo por la mínima diferencia, sacó boleto a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 y se mantiene primera del grupo K con seis puntos.

Al término del partido, los jugadores dieron sus primeras reacciones tras el compromiso, todos estuvieron de acuerdo en que la victoria se debió al trabajo y orden para buscar la oportunidad ideal, no desfallecer y mantener la presión sobre la defensa africana en los 90 minutos.

Por su parte, el técnico Néstor Lorenzo también habló sobre cómo fue el partido y felicitó a sus dirigidos, ya que el sacrificio hecho para llegar a ese tanto de Daniel Muñoz fue enorme, además del desgaste en el frente de ataque y el acierto en los cambios para aumentar la intensidad en el juego.

PUBLICIDAD

“El esfuerzo del equipo debemos valorarlo”

Minutos después del encuentro, algunos jugadores se acercaron a la prensa para reflexionar sobre el compromiso y el primero de ellos fue Daniel Muñoz, la figura y el autor del gol ante la República Democrática del Congo: “La gloria es para Dios, creo que el esfuerzo del equipo debemos valorarlo. Nada es fáicl, nadie regala nada y desde el primer momento quisimos comernos la cancha, pero al final el fútbol es esto. Creo que es merecido ganarnos los tres puntos”.

“Esto es de todos. La figura es Colombia y esto es de todos. Acá todos somos una familia y eso se vio en la cancha”, añadió el lateral derecho, citado por el Gol Caracol, además de decir que el nuevo paso estará el sábado 27 de junio: “Aún con más ganas, con más hambre, vamos dos escalones de ocho. Ahora pasar página y pensar en Portugal”.

PUBLICIDAD

Daniel Muñoz destacó el trabajo en equipo de Colombia para crear tantas opciones ante RD Congo - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Por su parte, Dávinson Sánchez dio un análisis detallado del trabajo para frenar los contragolpes y velocidad de los africanos: “Sabíamos que iba a ser un rival de transiciones defensivas y a la hora de la vigilancia era importante apoyar al equipo no solo en cortar el juego, sino reiniciar el ataque. Al final el fútbol te premia por estar más cerca”.

“Creamos muchas situaciones y gracias a que, en defensa, pude controlar a los delanteros y recuperar lo más pronto posible. Por más que tengas un bloque bajo, se va a fisurar y creamos situaciones, el portero atajó un montón. El que más intenta por el partido es el que consigue el resultado”, agregó el central.

PUBLICIDAD

Dávinson Sánchez figuró en la zona defensiva por no permitir los contragolpes de la República Democrática del Congo - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Finalmente, Juan Fernando Quintero habló sobre Portugal y mencionó que “acá nadie se puede relajar, enfrentaremos a una gran Selección, vamos por el primer lugar y ante una Selección histórica. Va a ser un enorme partido para nosotros”, además de que “siempre somos un grupo sano, dispuestos a aportar y hoy fue así, más allá de las situaciones en el primer tiempo, fue el triunfo lo más importante y la idea es seguir esa senda”.

“Hicieron un partidazo”

Néstor Lorenzo se acercó a los microfonos del canal de televisión y felicitó a sus jugadores por la victoria, en especial porque el plan era desgastar al rival, dar el máximo para romper la línea defensiva y cada jugador aportó para mantener el marcador con el 1-0.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo ya consiguió dos triunfos con Colombia en el Mundial 2026 y el cupo a dieciseisavos de final - crédito Daniel Becerril/REUTERS

“Hicieron un partidazo, les agradezco el esfuerzo porque se mataron y siguieron el plan. Debomos marcar con más diferencia, pero el partido es así, Nos complicaron un poco, pero salimos ganadores”, afirmó.

Lorenzo mencionó que “con estos equipos, tienes que encontrar los espacios entre líneas porque si juegas con esquema, te salen de contra. Debíamos tener la posesión de pelota y jugaron un partidazo el mediocampo mismo”.