Colombia sufrió en Guadalajara, pero aseguró su tiquete a la segunda ronda en el Mundial 2026

La Tricolor superó 1-0 a los Leopardos africanos con gol de Daniel Muñoz - crédito TyC Sports

En Guadalajara, Colombia tuvo su segunda salida del Mundial 2026, con la expectativa de asegurar la clasificación a la segunda ronda luego de debutar con victoria ante Uzbekistán. Enfrente tenía a la República Democrática del Congo, que venía de dar uno de los campanazos de la fase de grupos al sacar un empate ante Portugal por 1-1.

Ambos equipos, a su modo, buscaron la victoria. Los de Néstor Lorenzo tenían como plan asegurar la posesión y explotar la movilidad en las bandas para generar espacios en la defensa de los Leopardos. Los africanos, por su parte, apelaron al juego físico, ganar balones divididos y generar peligro con balones aéreos.

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RCD empezó con fuerza y tuvo una opción de media distancia en el primer minuto a través de Edo Kayembe, que se fue cerca de la portería de Camilo Vargas. La Tricolor respondió a los 5 minutos con una jugada iniciada por Johan Mojica, asociándose con Jhon Arias. El del Palmeiras remató, pero el arquero Lionel Mpasi atajó y en el rebote Daniel Muñoz se equivocó y mandó el balón afuera por el costado izquierdo.

Tres minutos después llegó la primera polémica: Muñoz anotó de cabeza en el área tras un centro, pero el juez de línea anuló la acción por posición adelantada, debido a que el lateral del Crystal Palace tenía su hombro por delante de la línea de gol.

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El VAR determinó que el hombro de Muñoz estaba por delante de la línea de gol - crédito captura de pantalla/DirecTV GO

A partir de ahí los de Lorenzo probaron de manera repetida la resistencia del arquero del Le Havre de la Ligue 1. A los 11 minutos, James Rodríguez sacó un fuerte disparo hacia el palo izquierdo que Mpasi alcanzó a desviar. A los 15, Colombia se instaló en campo contrario y encontró espacios al interior de la cancha.

Un minuto después, Luis Díaz penetró al área y disparó, pero el portero congoleño rechazó el balón con las piernas en el suelo para evitar el gol. A los 19 minutos, Gustavo Puerta intentó desde lejos con un remate desde fuera del área que Mpasi volvió a controlar sin mayores problemas.

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Colombia tuvo que batallar con el juego físico de la RDC durante varios tramos del partido - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La RDC no lograba salir de su propia cancha. El equipo africano no conectaba una sola acción de ataque ni generaba espacios para el contragolpe, y perdía el balón con rapidez cada vez que intentaba progresar. El costado de Díaz era el más castigado: el extremo del Bayern Múnich entraba con frecuencia al área con el perfil listo para disparar, y la defensa congoleña no encontraba la manera de neutralizarlo.

Sin embargo, luego del cooling break, Colombia se diluyó y perdió el impulso que tuvo en los primeros 25 minutos. Poco a poco, los Leopardos fueron avanzando en el campo y generando peligro imponiendo el físico en pelotas divididas, o aprovechando errores de la Tricolor en la salida. La movilidad y facilidad de Díaz y Arias para generar situaciones de peligro se fue perdiendo con la recurrencia de los choques ante los jugadores de RDC, y el cierre del primer tiempo dejó un saldo desfavorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo que no le encontraban la vuelta al trámite del partido.

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El segundo tiempo en Guadalajara arrancó con Colombia al acecho. Apenas reanudado el juego, Luis Díaz exigió una respuesta de Mpasi con un disparo que el guardameta congoleño detuvo, y el rebote de Jhon Arias pasó rozando el vertical izquierdo: dos ocasiones en menos de un minuto que marcaron el tono de lo que vendría.

Lionel Mpasi sostuvo a la República Democrática del Congo en el primer tiempo con atajadas ante Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Gustavo Puerta - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La República Democrática del Congo repitió los mismos errores del primer tiempo: retroceder en bloque y ceder el área a los colombianos. Los Leopardos no encontraban la manera de salir del campo propio, y cuando lo intentaba, Yoane Wissa y compañía chocaban con una defensa que leía bien los espacios. A los 54 minutos, el propio Wissa puso a prueba a Camilo Vargas con un tiro desde fuera del área tras una jugada de toque, pero el disparo se fue desviado.

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Néstor Lorenzo movió el banco a los 58 minutos: salieron James Rodríguez y Luis Javier Suárez, y entraron Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. La entrada del volante de River Plate cambió de inmediato la dinámica del equipo, mostrando más movilidad y apertura de espacios. Poco a poco, Colombia volvió a encontrar profundidad por las bandas.

El ingreso de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba modificó el ataque de Colombia y le devolvió movilidad en el segundo tiempo - crédito Raquel Cunha/REUTERS

A los 65 minutos, Díaz envió un centro desde la izquierda que obligó a Mpasi a saltar para desviar el balón al tiro de esquina. Colombia mantenía el dominio, aunque sin la claridad necesaria para perforar el arco rival. En respuesta, Congo Democrático intentó frenar el ritmo con faltas recurrentes de Edo Kayembe y Samuel Moutoussamy.

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El partido parecía encaminarse al empate cuando se produjo el punto de quiebre. Quintero filtró un pase desde el borde del área, que recibió Córdoba. El atacante cayó al suelo en busca de un penalti que Mariani no cobró, pero logró cederle el balón a Daniel Muñoz que llegó en velocidad y batió a Mpasi, luego de que el balón impactara en el defensa Steve Kapuadi, descolocando al guardameta que pese a tocar el esférico, no pudo evitar que entrara.

Daniel Muñoz convirtió el gol de Colombia tras una acción iniciada por Quintero y Córdoba que desvió Steve Kapuadi antes de vencer a Mpasi - crédito Ricardo Mazalan/AP

A los 79 minutos, Colombia pudo abrir el marcador, pero el árbitro italiano Maurizio Mariani anuló un gol de Luis Díaz por falta sobre un defensor en la jugada previa. Poco después, el guajiro volvió a marcar con un remate al ángulo superior derecho de Mpasi luego de superar a la defensa con una serie de amagues, pero el juez de línea levantó la bandera por posición adelantada en el pase previo de Jefferson Lerma.

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A los 86 minutos, Mpasi volvió a aparecer con otra parada ante un remate desde lejos para mantener vivo a su equipo. En ese momento la RDC encontró entonces su mejor momento del partido y asedió la portería de Camilo Vargas. A los 90 minutos, el volante sustituto Nathanaël Mbuku ejecutó un tiro desde fuera del área que obligó a Vargas a lanzarse en palomita sobre su palo izquierdo, en una intervención que igualó en calidad a las del portero rival. El árbitro añadió seis minutos, en los que Lerma recibió una tarjeta amarilla por detener una arrancada de Mbuku.

Colombia resistió los embates de los africanos, y finalmente pudo sellar su pase a los dieciseisavos de final, en un partido sufrido que lo mantiene como líder del grupo K con seis puntos, dos más que Portugal, su próximo rival en Miami el próximo 27 de junio. El ganador asegurará el liderato. RDC se medirá ante Uzbekistán, a la espera de que una victoria les pueda permitir disputarse un lugar como mejor tercero.

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