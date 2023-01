Ingreso Mínimo Garantizado: 280.000 hogares recibirán ayudas monetarias

Actualmente, el monto máximo es de $660.000 y el mínimo es de $55.000. Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social detalló las operaciones para la entrega de transferencias monetarias ordinarias por parte del programa de Ingreso Mínimo Garantizado, el cual busca beneficiar en 2023 a cerca 280.00 hogares focalizados en situación de pobreza o vulnerables.

La entidad explicó que para este año son varios los retos a continuar con objetivo de una inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de la vida de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Por su parte, Margarita Barraquer Sourdis, secretaria de Integración Social, comentó que como primera medida se va a finalizar el cumplimiento de las metas que se han venido adelantando desde la entidad, en el marco del Plan de Desarrollo, en los 19 proyectos de inversión.

“Para lo cual se cuenta con cerca de 1.8 billones de pesos. Con estos recursos vamos a avanzar de manera importante para mejorar el bienestar de la ciudadanía bogotana”, resaltó la mandataria.

Además, la entidad señaló que para 2023, los objetivos plantean atender a más de 280.000 hogares del programa con transferencias monetarias, con una inversión de $575.000 millones, que incluyen $492.000 millones del nivel central y $83.000 millones de los Fondos de Desarrollo Local.

Cabe recordar que la entrega de esta ayuda monetaria, desde 2021, se está efectuando de manera mensual, por lo tanto, las personas que se encuentren registradas deberán consultar el estado de cuenta a través del siguiente enlace: Consulta/Index.

A partir de enero de 2023, las familias menos favorecidas, podrán contar con este auxilio monetario. Twitter.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las transferencias monetarias del IMG?

Desde octubre de 2022, los requisitos para ser beneficiario son:

Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá. Puede realizar su consulta aquí

Estar clasificados en los grupos A, B o C1, C2 y C3 del Sisbén IV.

Contar con una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), Movii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi.

La entidad de Integración Social recordó que los hogares que cuenten con Sisbén III o que aún no tengan la encuesta Sisbén, pueden solicitarla en sisbensol.sdp.gov.co/registro-solicitudes, o de manera presencial en los puntos de atención de la RedCADE.

Cabe señalar que todos los hogares beneficiarios no reciben el mismo monto de dinero. Según la secretaría con el IMG, “quienes más necesitan reciben más y quienes menos lo necesitan, reciben menos”. A lo que se refiere, que actualmente el monto máximo es de $660.000 y el mínimo es de $55.000.

Estos valores entregados a los hogares son diferenciados y responden a los conceptos de equidad y justicia social. Los cuales se basan en tres principios:

Progresividad: los más pobres tienen más necesidad.

Sensibilidad demográfica: hogares de mayor tamaño necesitan más.

Complementariedad: hogares que no reciben de otros programas necesitan más.

¿Por qué hay familias que no reciben el Ingreso Mínimo Garantizado?

La secretaría explicó que las familias que no reciben este auxilio se da porque no cumplen con los requisitos definidos (anteriormente). Asimismo, el distrito identifica si el hogar está recibiendo beneficios de otros programas sociales de la nación o de la administración distrital y define si requiere de una transferencia monetaria adicional para cubrir la totalidad del Ingreso Mínimo Garantizado.

Así pues, los hogares que ya reciben el monto total del subsidio que otorgaría el Distrito, no reciben pagos complementarios, ya que está cubierto en su totalidad por otro subsidio. La entidad indicó que este programa de la Alcaldía de Bogotá trabaja en complementariedad con otros subsidios, para lograr una mejor equidad y distribución de los recursos.

Finalmente, la secretaría aclaró que si los beneficiados de este auxilio no han realizado el retiro de las transferencias no las pierde. Los ingresos monetarios que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa.

